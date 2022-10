Kapel langs de Joostraat wordt in ere hersteld, alle hulp is welkom: “Bedevaartsoord in de maak”

Wie de kapel langs de Joostraat binnenstapt, ziet duidelijk dat ze aan herstelling toe is. Katrien Vens en Geert Vanhoorne lanceerden een oproep om hulp.

Het oude kapelletje dat vrij toegankelijk is, is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Vroeger was de kapel ook gekend onder de naam ‘Suermonts kapel’ en ‘Van Boesinghs kapel’ en dit als verwijzing naar de vroegere eigenaars. In de volksmond kreeg de kapel al vlug de naam van ‘de Joo capelle’. Het bouwjaar is 1881 en dat jaartal staat in de geveltop gegraveerd met het wapen van de familie Thibault en Boesinghe.

“Toen de kapel 100 jaar oud was, vond er een grote bedevaart plaats”, vertelt Geert Vanhoorne. “Ik liet mij vertellen dat er een 500-tal bedevaarders langskwam om te bidden. De kapel werd opnieuw een gebedsoord, waar velen langskwamen. Maurits Van De Casteele zette zich in om de kapel te voorzien van een grote opknapbeurt. Zijn opzet slaagde en de kapel herleefde. Toen Maurits betrokken werd bij een autobusongeval en waarbij een kindje het leven liet, kwam de kapel jaar na jaar opnieuw in verval terecht. De tijd bleef stilstaan en het kapelletje lag er verlaten bij.”

Restauratieplan

De kapel is nu eigendom van de familie De Visschere uit Koolskamp. Landbouwer Marnick stemde in, om de kapel wat op te frissen. “De kapel is te waardevol om er niet naar om te zien”, weet Katrien Vens. “We namen contact op met de eigenaar en hij stemde in voor herstel. De kapel kan naar de toekomst toe dienst doen als klein bedevaartsoord. De ligging is uitstekend en situeert zich juist aan de ingang van de begraafplaats. Samen met Geert plaatsen wij een oproep om vrijwillige hulp via sociale media. We mochten enkele aanbiedingen ontvangen en we kunnen weldra van start gaan. Ik hou een restauratieplan bij en alle hulp is zeker welkom.”

“De kapel is te waardevol om er niet naar om te zien”

De initiatiefnemers polsten bij de gemeente, het bisdom en de heemkundige kring, maar niemand is bereid om financiële hulp te bieden. “Alle herstellingen gebeuren op vrijwillige basis, want wij krijgen geen subsidies.”, vult Geert aan. “Toch gaan wij verder en met de hulp van heel wat mensen zal ons doel slagen. Momenteel zijn wij met tien helpers. Monika Kolibarova zal het grote OLV-beeld herstellen en opnieuw schilderen. Dit beeld siert de binnenkant van de kapel en is een pronkstuk. De andere helpers staan in voor het schilderwerk, de controle van de dakpannen, wat gevelmetselwerk, verdelgen van onkruid, opfrissen van het interieur en noem maar op.”

“Op het eerste gezicht is de kapel nog in goede staat, maar dat wordt pas helemaal duidelijk wanneer de werken van start gaan. Personen die zich geroepen voelen om mee te helpen, zijn zeker welkom. De werkzaamheden beginnen zo spoedig mogelijk”, besluit Geert.

(NS)

Contact opnemen kan via katrienvens@gmail.com of 0478 09 87 83 of via geert.vanhoorne@gmail.com.