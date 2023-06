Kap van platanen in Kleine Warande Gistel weer stukje dichterbij: “Er is gewoon geen alternatief”

De heraanleg van de Kleine Warande en daarmee gepaard de kap van zo’n vijftig platanen komt weer een stuk dichterbij. Oppositieraadslid Kathleen Bruneel (CD&V) betreurt de gang van zaken. Burgemeester Defreyne (Open Vld) ziet weinig alternatieven.

Een slecht wegdek, geen volwaardig voetpad en rioleringen die er erg aan toe zijn: de Kleine Warande heeft nood aan een opsmukbeurt. De straat wordt gekenmerkt door meer dan vijftig platanen, maar net daar knelt het schoentje. Om de rioleringen aan te pakken, moeten de bomen gerooid worden. Bij de werken zouden de wortels namelijk ernstig beschadigd geraken.

Het dossier kwam in januari 2021 in de openbaarheid, maar stuitte op protest. De vzw Bescherm Bomen en Natuur startte in november 2022 een rechtszaak in kort geding tegen de stad, maar die zaak is uitgesteld. Raadslid Kathleen Bruneel polste nu naar een stand van zaken.

Verkeerde bomen

“De omgevingsvergunning is om twee redenen afgekeurd door de provincie”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne. “Ten eerste: er is geen soortentoets uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of beschermde diersoorten nadeel zouden ondervinden mochten de bomen verdwijnen. Verder: volgens een boomeffectenanalyse zouden de nieuw te planten bomen niet gedijen bij de nieuwe weginrichting. De bomen zijn niet geschikt om veel water op te nemen in korte periodes en niet bestand tegen lange droogte. In het nieuwe project wordt namelijk zoveel mogelijk ingezet op infiltratie ter plaatse en minder afvoer naar de rioleringen. We hebben hiervoor al een European Tree Technician aangesteld, die tot dit resultaat kwam.”

Daarvoor is Kathleen Bruneel niet te vinden. “En ik niet alleen, ook heel wat mensen uit de buurt niet. Er is overleg geweest met de buurtbewoners. Hoewel, ‘overleg’: het was eerder het overbrengen van informatie dan een participatiemoment. Mensen voelen zich gepasseerd. Het is ook spijtig dat niet meer Gistelnaars uitgenodigd waren, want de platanen beroeren veel inwoners. Ook de stedelijke milieuraad gaat niet akkoord met het rooien.”

Ook Bescherm Bomen en Natuur klinkt afkeurend. “Hopelijk wordt het laatste jaar voor de verkiezingen gebruikt om te luisteren naar de inwoners in plaats van groene straten te veranderen in stenen vlaktes”, aldus voortrekker en advocaat Ivan De Clerck.

Burgemeester Defreyne wil nog een en ander benadrukken. “Kijk, verschillende specialisten hebben samengezeten: het studiebureau dat de weginrichting bekijkt, nutsmaatschappij Fluvius, en een onafhankelijke bomenexpert. Ze hebben naar elkaar geluisterd en een compromis gezocht. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de platanen, als ze blijven staan bij de heraanleg van de straat en de riolen, niet na één jaar zouden sterven, maar wel na vijf of tien jaar. De wortels zouden opschieten en het nieuwe wegdek beschadigen. Bovendien zijn er nu regelmatig klachten over bruin leidingwater, maar de nutsmaatschappij moet om de tig keren oplapwerk verrichten dat veel geld kost – ze gaat dat niet blijven doen.”

Beurs van de burger

“Wij zijn geen expert, maar laten de betreffende studiebureaus hun werk doen. Als zij met een conclusie komen, is het geen kwestie van participatie met de bewoners op te starten, maar van hen te informeren. Ofwel trekken we de kaart van de heraanleg, ofwel gebeurt er niks maar worden de problemen in de straat alsmaar groter. We beheren een portefeuille van alle inwoners en gaan hiermee geen werken uitvoeren die niet duurzaam zijn.”

(TVA)