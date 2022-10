Kantoorleider uitzendbureau Gilles Manfronelli uit Ingelmunster wordt grafisch vormgever

Hij studeerde af als elektricien, en werd kantoorverantwoordelijke van een uitzendbureau. Nu waagt Gilles Manfronelli een nieuwe sprong: hij heeft zijn vaste voltijdse baan opgegeven en focust zich als grafisch vormgever op zijn eigen firma. “Met de juiste inzet, ambitie en goesting komt dat wel goed.”

Gilles (28) is de zoon van wijlen André en Hilde Manfronelli-Vandorpe. Hij is de partner van Daaf Bellemans, met wie hij in een nieuwbouw in de Meulebekestraat woont.

Na zijn schooljaren werkte Gilles in een zaak van telefonie in de Kortrijkstraat. Eerst deed hij daar een vakantiejob en daarna mocht hij er blijven werken.

“Ik deed dat enkele jaren, maar ik vond dat ik meer kon en dus begon ik bij het uitzendbureau Synergie in Kortrijk. Daar kreeg ik de kans om hogerop te geraken. Ik begon als human resources consultant en eindigde als kantoorverantwoordelijke. Na zeven jaar vond ik echter dat het tijd was om eens iets nieuws te doen.”

Nieuwe drive en naam

“Met mijn bedrijfje On Point was ik vier jaar grafisch ontwerper in bijberoep. Gaandeweg voelde ik dat daar mijn passie lag, en nu heb ik daarvan dus mijn hoofdberoep gemaakt. Onder een nieuwe naam, omdat ik een nieuwe start wilde. Want doordat ik met On Point wegens tijdsgebrek niet al het werk kon aannemen dat me werd aangeboden, voelde ik me wat geremd en heb ik daar niet zo’n beste herinnering aan. Nu heet mijn firma Gevormd.be. Ik wilde een Nederlandstalige naam en wilde kunnen uitpakken met de letter ‘G’ van mijn voornaam. Wel, ik ben grafisch vormgever en geef dus vorm aan dingen. Die naam past perfect.”

Met zijn firma wil Gilles creatief en vernieuwend zijn. Dat heeft hij niet van een vreemde: “Mijn papa André – die overleden is in 1996, toen ik nog maar drie jaar was – was ook zo creatief ingesteld. Hij was bezig met fotografie, videografie, boeken schrijven, gedichten schrijven, tekenen… Ik ben blij dat ik op dat gebied zijn genen mee heb.”

Gilles maakt websites voor bedrijven of ondernemers. “Ik ontwerp ook logo’s en huisstijlen, inclusief al het drukwerk dat ze nodig hebben. Ik focus mij daarbij ook op sociale media – dat is je online visitekaartje. Daarin geef ik coaching, zowel in groep als één op één. Ik beheer dat ook voor ondernemers die daarvoor geen tijd hebben of daaraan geen tijd willen spenderen.”

Partnerschap

“Er is veel concurrentie in die branche, maar iedere vormgever heeft zijn eigen stijl en zijn eigen specialisatie – ik weet me wel te onderscheiden.”

“Bang ben ik alvast niet. Als afgestudeerde elektricien heb ik destijds de sprong naar human resources gewaagd. Een gok, ja, maar ik ben er wel in geslaagd. Dit kan dus ook lukken. De klanten staan nog niet in een rij voor mijn deur, maar zoiets moet je opbouwen, iedere dag opnieuw. Met de juiste inzet, ambitie en goesting komt dat wel goed. Ik zou graag een solide klantenbasis opbouwen, met terugkerende klanten. Ik vind een partnership belangrijker dan nu en dan een klant.”

gilles@gevormd.be