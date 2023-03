Kantklosgroep ’t Kantje uit Oostrozebeke houdt expo voor hun 40ste verjaardag

Door kantklosgroep ‘t Kantje wordt de traditie van het kantklossen in al zijn vormen levendig gehouden. Het blijft niet bij het in elkaar knutselen van wat Brugse kant, maar er worden heel moderne kantstukjes geklost. Niet alleen met de klassieke vlasdraad, maar ook het fijnere werk met zijde. Al die creaties zijn op 25 en 26 maart te bewonderen in zaal Tjuf.

“Eigenlijk is het kantklossen hier nooit helemaal verdwenen. Het was Francine Windels die 40 jaar terug vanuit de KAV de draad weer op nam en met een tiental dames wekelijks een paar uurtjes de edele kunst van het kantklossen beoefende”, aldus Ludgarde Vroman, lesgeefster en voorzitster van kantklosgroep ’t Kantje.

“Aanvankelijk bleef men de Brugse stijl van de stropkant en de Russische kant beoefenen, maar er daagden nieuwe trends op en die werden gretig gekopieerd. Het bleef niet langer bij het klossen van boorden voor gordijnen of onderleggers, maar intussen worden door de leden heel mooie figuren geklost. Heel veel voorbeelden worden nu ook van het internet gehaald. Ook het klassiek vlas als klosgaren wordt aangevuld met stikzijde of andere heel fijne kleurrijke garens.”

“Onze wekelijkse bijeenkomsten zijn een soort therapie”

“Onze groep telt 11 leden en het zijn allemaal zestigers. Het kantklossen slaat dus niet echt aan bij jongeren. Kan ook niet anders. Wij komen steeds samen op dinsdagnamiddag van 13.30 uur tot 16 uur. Op dat tijdstip is het haast onmogelijk om jonge moeders aan te trekken, want die zitten allemaal op het werk of moeten op hun kinderen passen. Pas wanneer de kinderen wat groter zijn, gaan ze op zoek naar een nieuwe vrijetijdsbesteding.”

Gratis toegang

“Wij vormen één groep vrienden waarbij elke verjaardag gevierd wordt met koffie en gebak. Onze wekelijkse werkbijeenkomsten kunnen we gerust een paar uurtjes therapie noemen, want we beleven er allemaal deugd aan”, lacht Ludgarde.

Normaal gezien organiseert ‘t Kantje om de drie jaar een groepstentoonstelling met heel veel recent werk. “Door corona kon onze tentoonstelling drie jaar geleden niet doorgaan. Op onze komende expo zal er dus werk van zes jaar ver te zien zijn. Het wordt dus een super mooie tentoonstelling. De kanttentoonstelling vindt plaats in gemeenschapszaal Tjuf op zaterdag 25 maart van 14 tot 19 uur en op zondag 26 maart van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. De toegang is helemaal gratis. We houden ook de cafetaria open zodat de bezoekers zeker niet met een droge keel huiswaarts moeten keren”, besluit Ludgarde Vroman.