Kantcentrum krijgt koperen drukplaten met kantmotieven

Het Kantcentrum kreeg van Eddy Van Belle, de man achter het Choco Story, het lampenmuseum Lumina Domestica en het Frietmuseum, een belangrijke schenking. Het betreft een dertigtal koperen drukplaten met kantmotieven uit de jaren 1950-1960.

Die drukplaten – eigenlijk zijn het stansplaten – werden vroeger in zachte materialen, zoals plastiek, geduwd met een kantonderlegger als resultaat. Volgens schepen van Cultuur Nico Blontrock zijn de platen bijzonder interessant wegens het mooie design van de kantpatronen waarmee ze zo goed (en goedkoop) mogelijk echte kant probeerden te imiteren.

Rudy De Nolf, verantwoordelijke voor het Kantmuseum binnen het Kantcentrum, benadrukt dat de schenking een minder bekend procedé en een totaal andere ‘kant’ van het vervaardigen van (nep)kant belicht. Enkele van de koperen platen zullen dan ook permanent tentoongesteld worden in het Kantmuseum aan de Balstraat.

De motieven in de platen zijn zo gedetailleerd dat je ze nog kan naklossen nadat er een patroon is van gemaakt. “Het kan dus best dat van het naklossen van de motieven een project binnen het Kantcentrum wordt gemaakt”, aldus Nico Blontrock. (CW)