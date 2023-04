Kant- en borduurwerk uit WOI komt van VS naar Hooglede

Op vrijdag 7 april 2023 nam het gemeentebestuur een uniek kantstuk in ontvangst van Carol Brouha uit Sutton, Vermont (USA). Het kantwerk wordt ingekaderd en vanaf eind april tijdelijk tentoongesteld worden in vrijetijdspunt Trimard.

Kort na de start van WOI werd Hooglede ingenomen op 19 oktober 1914. Dat betekende onder andere dat de ingenomen gebieden gecontroleerd werden door de Duitsers en dat er heel wat beperkingen golden. “De wereldberoemde kantindustrie van Vlaanderen kreeg zware klappen en duizenden kantwerksters kwamen hierdoor zonder werk te zitten. Er werd een nationaal Kantcomité ‘War Lace’ opgericht dat kantstukken verkocht in binnen- en buitenland. Veel mensen uit geallieerde landen kochten ze als steun voor de weduwen en wezen in België. Die zogenaamde ‘War laces’ bevatten heel vaak namen van mensen, plaatsen, jaartallen of nationale symbolen waarbij ook een kantwerk naar Hooglede verwijst. Paul Brouha ontving het van zijn grootvader Millard Shaler en besliste onlangs om het te schenken aan Hooglede. Zijn wens is dat het kantwerk kan worden bewonderd door de nakomelingen van degene die ze tijdens WOI gemaakt hebben”, legt coördinator welzijn, Steven Vandenbussche, uit.

Commission For Relief In Belgium

“Door de Duitse bezetting was de invoer van voedsel uit het buitenland niet evident. De Belgische bevolking kende honger en liet zich helpen door Commission for Relief in Belgium (CRB). Die organisatie slaagde erin om 320 miljoen kilo aan meel te verdelen. De lege meelzakken werden, vooraleer ze teruggestuurd werden naar Amerika, door tal van organisaties geborduurd en versierd met patronen als teken van dankbaarheid en om aan te tonen dat de zakken eigendom waren van de CRB. Zo’n meelzak werd overhandigd aan de Heemkundige kring van Dudzele”, klinkt het. (EVG)