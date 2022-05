Kansen voor laaggeschoolden

West-Vlaanderen is meer Europees dan je zou denken. In deze reeks tonen toekomstige journalisten waar je hier Europa kan vinden.

Boosting Human Captial in the 21st century is een project waarbij laaggeschoolden worden opgeleid met instructievideo’s en virtual reality. Dankzij de steun van de Europese Unie en de private partners is het mogelijk voor laaggeschoolden op te leiden om aan de slag te gaan in de industrie.

Het project Boosting Human Capital in the 21st century heeft als doel om laaggeschoolden klaar te stomen voor het werkveld. De verschillende partners van het project doen dit niet op de oude manier waarbij de lesgever aan het bord staat. Nee, er wordt gebruikt gemaakt van innovatieve leermiddelen zoals virtual reality (VR) en instructievideo’s. Een van die projectpartners is KU Leuven campus Kulak in Kortrijk waar men onderzoekt hoe die technologieën een impact kunnen hebben op het leerproces van de cursisten. Kulak heeft een vragenlijst opgesteld die voor en na de opleiding wordt afgenomen, zo kunnen de onderzoekers de progressie zien bij de cursisten. Ook bekijken ze welke leermethode het meest effectief is.

“De coronacrisis was nefast voor het onderzoek”, vertelt Christophe Michiels, Senior Engineer bij Sirris, het bedrijf achter de innovatieve leermiddelen. “Door de lockdowns hebben er veel minder mensen de opleiding afgewerkt dan verwacht. Daarom zijn we tevreden dat dit project een Interreg project is. Dat wil zeggen dat het een grensoverschrijdend project is tussen Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Die samenwerking tussen de landen is cruciaal, want doordat we samenwerken, beschikken we over meer data.”

Dit project is ontstaan doordat er in West-Vlaanderen veel openstaande vacatures zijn. Veel bedrijven hebben nieuwe werkkrachten nodig, maar vinden niet de geschikte personen. Daarom wil dit project laaggeschoolden opleiden, zodat ze toch voldoen aan de eisen van de bedrijven. Daarbij wil ook de VDAB helpen. “Voordat we de opleiding gaven, zijn we eerst gaan kijken welke job in West-Vlaanderen het meest nodig is. We kwamen uit bij een verpakkingsoperator in de voedingssector. Het probleem bij deze job is dat het niet zomaar dingen in een doos stoppen is. Als er een fout is op de machine, moet de persoon weten wat te doen en een foutopsporing doen”, vertelt Tineke Codron, projectverantwoordelijke bij VDAB.

Om de cursisten voor te bereiden op deze job, doorlopen ze drie leerpakketten. Het eerste pakket gaat om de soft skills, dat zijn competenties die niets met de job op zich te maken hebben. Het gaat om op tijd komen, hoe zich te gedragen op de werkvloer. Hiervoor wordt de Welcome-app ingezet. Deze applicatie geeft een pushmelding met tips hoe de cursisten zich moeten gedragen. Daarnaast laat de app ook de cursisten stilstaan bij de verworven materie, door af en toe een melding te sturen.

“Bij het tweede leerpakket zijn we gaan kijken wat de cursisten het moeilijkste vinden om onder de knie te krijgen. We kwamen uit bij een bepaalde handeling die twintig stappen bevat. Die stappen moeten ze onthouden en in de juiste volgorde uitvoeren. Eens ze dat onder knie hebben, kunnen ze de rest vlekkeloos doen. Om die twintig stappen goed te kunnen onthouden, bekijken de cursisten een instructievideo, waarin alle stappen worden uitgelegd”, zegt Tineke Codron.

“Daaruit leerden wij dat de meeste cursisten niet het volledige plaatje meekregen. Ze waren te gefocust op kleine details waardoor ze het grotere geheel niet snapten. We hebben dan gekozen om de virtual-reality-bril toe te voegen aan de opleiding, omdat we zelf maar een echte machine ter beschikking hebben waarmee de cursisten kunnen oefenen. Bij VR kan je de machine gaan nabouwen in de virtuele wereld, waardoor we de machine niet altijd nodig hebben. Zo hebben de cursisten ook meer oefenkansen, want we kunnen meerdere mensen op hetzelfde moment laten oefenen”, weet Tineke Codron.

Het derde leerpakket is een online leerplatform dat VDAB heeft ontwikkeld. Op dat platform kunnen de cursisten de verschillende stappen nog eens op eigen tempo herhalen. “Wat opviel bij de cursisten is dat ze vaak worden geconfronteerd met hun eigen kunnen. Doordat ze alleen aan de machine staan of met die VR-bril werken, moeten ze het alleen doen. Daaruit hebben we conclusies getrokken, we hebben de opleiding van twee weken verlengd tot zes weken”, zegt Tineke Codron.

Op het einde van de opleiding organiseert VDAB een ‘jobdate’ waarbij alle cursisten zichzelf kunnen voorstellen aan bedrijven. “De mensen die dan na de opleiding aan de slag gaan, voelen zich zelfverzekerd in het werk, doordat ze zo vaak hebben kunnen oefenen. Dat is wel mooi dat we daar een stukje aan meewerken”, vertelt Tineke Codron.

Naast de vragenlijst aan het begin en het einde van het project, krijgen de cursisten ook een vragenlijst voorgeschoteld nadat ze alle leerpakketten doorlopen hebben. Ze moeten dan vragen beantwoorden over het leerpakket en het gebruik van de innovatieve leermiddelen. Zo kan Kulak zien welke tool het meest efficiënt is.

Dit project krijgt naast de steun van de verschillende partners ook subsidie van de Europese Unie. Europa staat positief tegenover het ondersteunen van minderheden. “De Europese Unie neemt een aantal initiatieven daarin”, vertelt Europarlementariër Tom Vandendriessche (Vlaams Belang).

“Wij geven daarover aanbevelingen aan de lidstaten. Maar ik denk dat het voornamelijk van belang is dat zo veel mogelijk beleid op het niveau van de lidstaten blijft. De Europese Unie moet daar optreden, waar dat we allemaal samen sterker van worden. Maar ik denk dat we de ruimte moeten laten aan die nationale staten om zichzelf te organiseren en dat wij als EU ze ondersteunen waar nodig”.

Het project Boosting Human Capital in the 21st century heeft als doel om laaggeschoolden klaar te stomen voor het werkveld. De verschillende partners van het project doen dit niet op de oude manier waarbij de lesgever aan het bord staat. Nee, er wordt gebruikt gemaakt van innovatieve leermiddelen zoals virtual reality (VR) en instructievideo’s. Een van die projectpartners is KU Leuven campus Kulak in Kortrijk waar men onderzoekt hoe die technologieën een impact kunnen hebben op het leerproces van de cursisten. Kulak heeft een vragenlijst opgesteld die voor en na de opleiding wordt afgenomen, zo kunnen de onderzoekers de progressie zien bij de cursisten. Ook bekijken ze welke leermethode het meest effectief is.

“De coronacrisis was nefast voor het onderzoek”, vertelt Christophe Michiels, Senior Engineer bij Sirris, het bedrijf achter de innovatieve leermiddelen. “Door de lockdowns hebben er veel minder mensen de opleiding afgewerkt dan verwacht. Daarom zijn we tevreden dat dit project een Interreg project is. Dat wil zeggen dat het een grensoverschrijdend project is tussen Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Die samenwerking tussen de landen is cruciaal, want doordat we samenwerken, beschikken we over meer data.”

Dit project is ontstaan doordat er in West-Vlaanderen veel openstaande vacatures zijn. Veel bedrijven hebben nieuwe werkkrachten nodig, maar vinden niet de geschikte personen. Daarom wil dit project laaggeschoolden opleiden, zodat ze toch voldoen aan de eisen van de bedrijven. Daarbij wil ook de VDAB helpen. “Voordat we de opleiding gaven, zijn we eerst gaan kijken welke job in West-Vlaanderen het meest nodig is. We kwamen uit bij een verpakkingsoperator in de voedingssector. Het probleem bij deze job is dat het niet zomaar dingen in een doos stoppen is. Als er een fout is op de machine, moet de persoon weten wat te doen en een foutopsporing doen”, vertelt Tineke Codron, projectverantwoordelijke bij VDAB.

Om de cursisten voor te bereiden op deze job, doorlopen ze drie leerpakketten. Het eerste pakket gaat om de soft skills, dat zijn competenties die niets met de job op zich te maken hebben. Het gaat om op tijd komen, hoe zich te gedragen op de werkvloer. Hiervoor wordt de Welcome-app ingezet. Deze applicatie geeft een pushmelding met tips hoe de cursisten zich moeten gedragen. Daarnaast laat de app ook de cursisten stilstaan bij de verworven materie, door af en toe een melding te sturen.

“Bij het tweede leerpakket zijn we gaan kijken wat de cursisten het moeilijkste vinden om onder de knie te krijgen. We kwamen uit bij een bepaalde handeling die twintig stappen bevat. Die stappen moeten ze onthouden en in de juiste volgorde uitvoeren. Eens ze dat onder knie hebben, kunnen ze de rest vlekkeloos doen. Om die twintig stappen goed te kunnen onthouden, bekijken de cursisten een instructievideo, waarin alle stappen worden uitgelegd”, zegt Tineke Codron.

“Daaruit leerden wij dat de meeste cursisten niet het volledige plaatje meekregen. Ze waren te gefocust op kleine details waardoor ze het grotere geheel niet snapten. We hebben dan gekozen om de virtual-reality-bril toe te voegen aan de opleiding, omdat we zelf maar een echte machine ter beschikking hebben waarmee de cursisten kunnen oefenen. Bij VR kan je de machine gaan nabouwen in de virtuele wereld, waardoor we de machine niet altijd nodig hebben. Zo hebben de cursisten ook meer oefenkansen, want we kunnen meerdere mensen op hetzelfde moment laten oefenen”, weet Tineke Codron.

Het derde leerpakket is een online leerplatform dat VDAB heeft ontwikkeld. Op dat platform kunnen de cursisten de verschillende stappen nog eens op eigen tempo herhalen. “Wat opviel bij de cursisten is dat ze vaak worden geconfronteerd met hun eigen kunnen. Doordat ze alleen aan de machine staan of met die VR-bril werken, moeten ze het alleen doen. Daaruit hebben we conclusies getrokken, we hebben de opleiding van twee weken verlengd tot zes weken”, zegt Tineke Codron.

Op het einde van de opleiding organiseert VDAB een ‘jobdate’ waarbij alle cursisten zichzelf kunnen voorstellen aan bedrijven. “De mensen die dan na de opleiding aan de slag gaan, voelen zich zelfverzekerd in het werk, doordat ze zo vaak hebben kunnen oefenen. Dat is wel mooi dat we daar een stukje aan meewerken”, vertelt Tineke Codron.

Naast de vragenlijst aan het begin en het einde van het project, krijgen de cursisten ook een vragenlijst voorgeschoteld nadat ze alle leerpakketten doorlopen hebben. Ze moeten dan vragen beantwoorden over het leerpakket en het gebruik van de innovatieve leermiddelen. Zo kan Kulak zien welke tool het meest efficiënt is.

Dit project krijgt naast de steun van de verschillende partners ook subsidie van de Europese Unie. Europa staat positief tegenover het ondersteunen van minderheden. “De Europese Unie neemt een aantal initiatieven daarin”, vertelt Europarlementariër Tom Vandendriessche (Vlaams Belang).

“Wij geven daarover aanbevelingen aan de lidstaten. Maar ik denk dat het voornamelijk van belang is dat zo veel mogelijk beleid op het niveau van de lidstaten blijft. De Europese Unie moet daar optreden, waar dat we allemaal samen sterker van worden. Maar ik denk dat we de ruimte moeten laten aan die nationale staten om zichzelf te organiseren en dat wij als EU ze ondersteunen waar nodig”.

De Europeaan in Thomas Van Poucke “Mijn naam is Thomas Van Poucke. Ik ben 20 jaar en afkomstig uit Brugge. Ik studeer Sportjournalistiek aan Howest en speel zelf voetbal bij Jong Male VV. Later wil ik graag presenteren op de radio en misschien commentaar geven bij sportwedstrijden. Mijn project draait om het opleiden van laaggeschoolden met nieuwe leertechnieken en technologieën om hen klaar te stomen voor het werkveld. Europa is daarin de grote geldschieter en dat ik vind ik een van de kerntaken van Europa. Het is alleen jammer dat de bevolking dat vaak niet weet. Dat is voor mij hun grootste werkpunt voor Europa: beter, meer en duidelijker gaan vertellen aan de burgers wat ze precies doen.”

Deze reeks kwam tot stand in samenwerking met Howest en Europe Direct West-Vlaanderen.