Kansarme jongeren krijgen boottocht cadeau op het kanaal Brugge-Oostende

Lions Oostkamp vzw bood in samenwerking met Yachtclub Flandria een boottocht op het kanaal Brugge-Oostende aan voor jongeren die deelnamen aan het jeugdproject.

Dit project richt zich op kansarme jongeren uit Oostkamp, Beernem en Brugge. Jaarlijkse participeren zo’n vijftig tot zeventig kansarme jongeren aan het project waarbij jongeren een mogelijkheid wordt geboden een ontsnappingsmogelijkheid te ontwikkelen uit de vicieuze cirkel van soms intergenerationele kansarmoede. “Sport en cultuur zijn voor veel mensen een belangrijke meerwaarde in het dagdagelijkse leven. Het biedt ook mogelijkheden om ongekende talenten te ontdekken en zo kan het ook een eerste stap worden tot reductie van kenmerken zoals sociale uitsluiting, gebrekkige eigenwaarden of verhoogd risico op obesitas”, stelt Bart Crevits, verantwoordelijke jeugdprojecten bij Lions Oostkamp. “Net daarom startten we in 2015 ons sociaal-cultureel jeugdproject waarbij we jaarlijks een vijftigtal kansarme jongeren ondersteunen zodat ook zij kunnen deelnemen aan een zelfgekozen hobby of sport. Hierbij voorzien we niet alleen financiële ondersteuning – zoals inschrijvingsgeld of kosten voor uitrusting – maar proberen we ook via feedback met de meewerkende OCMW’s en scholen de kans op slagen en continuïteit te verhogen.” Als beloning voor de blijvende inzet van de deelnemende jongeren wordt op het einde van elk schooljaar dus een boottocht aangeboden in belangeloze samenwerking met Yachtclub Flandria Brugge. (PDV)