Kankersurvivor Ulla vertelt over bewegen tijdens en na kanker: “Blijven doorgaan, je hebt geen andere keuze”

Bewegingscoach oncologie Ulla Lust en auteur van het boek ‘Bewegen na Kanker’ en apotheker en master in kPNI (klinische psycho-neuro-immunologie ) Ilse Naert (van CorToxy delen hun inzichten tijdens een lezing ‘(K) anker moment: 4 pijlers rond bewegen + 4 pijlers als medicijn voor meer levenskwaliteit bij kankerpatiënten’ op woensdag 27 september in zaal CC Ghybe in Poperinge.

Kankersurvivor Ulla was 34 jaar toen ze het verdict ‘borstkanker’ te horen kreeg. “Ineens verdwijnt de grond onder je voeten. De maanden daarna word je geleefd. Van onderzoek naar chemokuur, van test naar scan, van mri naar het communiefeest van je dochter, en direct erna richting bed of zetel… helemaal leeg. En toch blijf je doorgaan. Je hebt geen andere keuze”, deelde Ulla daarover.

Haar persoonlijke manier van ‘doorgaan’ was blijven bewegen en sporten. Dat hielp Ulla zowel fysiek als mentaal. “Als ervaringsdeskundige voelt Ulla sneller aan wat haar klanten van haar verwachten, waar hun beperkingen en tekorten liggen en waar ze opnieuw naar willen streven. En dit zonder hen in een hokje te duwen van ‘ooit kanker, altijd kanker’”, zegt Veerle Danneel over Benfida. De lezing wordt georganiseerd door kennisplatform Camfida en ondersteund door Benfida, producent van elf immuniteitsversterkende voedingssupplementen.

Gezondheidsdriehoek

“Tijdens de lezing zal de bewegingscoach inzichten geven van wat bewegen met ons lichaam doet, maar ook welke gevolgen niet bewegen heeft op onze gezondheid. Hoe lichaamsbeweging zowel preventief als herstellend kan werken. Het zit hem vaak in kleine nieuwe gewoontes. Kleine haalbare stappen hebben grotere slaagkansen. Dit heeft Ulla ertoe aangezet om een boek te schrijven ‘Bewegen na kanker’ een positieve leidraad met een concreet acht stappenplan een handleiding die (kanker)patiënten helpt bij het vinden van de juiste motivatie om te starten met bewegen.”

Apotheker Ilse Naert vertelt tijdens de gespreksavond hoe je van een basis gezondheidsdriehoek naar een gefundeerd compleet model kan evolueren. De lezing ‘4 pijlers als medicijn voor levenskwaliteit bij kankerpatiënten’ is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in een lifestyle die onder andere voor meer energie zorgt. (LBR)