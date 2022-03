Kankerplek maakt plaats voor nieuwe woningen op Westerkwartier

In de Leffingestraat op het Westerkwartier heeft De Gelukkige Haard nieuwe woningen in gebruik genomen. De huurprijs varieert tussen 300 en 700 euro. Ze gaan nu op zoek naar een naam voor het complex.

Op de hoek van de Leffinge- en Nieuwlandstraat stonden tot voor enkele jaren twee oude woningen. “Het ging om twee panden die al jaren leeg stonden in een onverdeelde nalatenschap. De curator is bij ons gekomen en we hebben de panden verworven in 2018”, zegt directeur Sara Casteur van De Gelukkige Haard. “Er is grote vraag naar sociale woningen voor kleine gezinnen en daarom beslisten we om hier 14 appartementen te bouwen met één of twee slaapkamers. De architectuur is origineel, want de gelijkvloerse woningen liggen boven het straatniveau, waardoor er privacy gewaarborgd is voor de mensen die daar wonen. De ontwerper heeft ook gekozen voor flats die de hele dag door in de leefruimtes lichtinval hebben. Dat zorgt ervoor dat het heel lichtrijke appartementen zijn.”

Een ander element is de gemeenschappelijke binnentuin boven straatniveau. “Zo hebben de bewoners toch een kwalitatieve buitenruimte middenin een verstedelijkt gebied.” In de kelder bevinden zich dan weer de fietsbergplaatsen. Toch had de bouw heel wat voeten in de aarde : “De aanbesteding was in 2018 en het is nu pas klaar. Dat komt omdat de aannemer vertraging had door de pandemie. De Gelukkige Haard investeerde 2,67 miljoen euro, waarvan slechts 1 procent bestaat uit subsidies.”

Een naam voor het gebouw is er nog niet. Daarvoor wil de woningmaatschappij een beroep doen op de huurders, die binnenkort een naam mogen kiezen. 5 van de 14 flats zijn al toegewezen. Schepen voor Wonen en Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD) is tevreden : “Dit is een mooi voorbeeld van sociale huisvesting in een woonwijk. De verloederde hoek kreeg een mooie nieuw invulling. Er is op een creatieve manier omgegaan met de invulling en buitenruimte. Ik hoor in de buurt ook lovende woorden woorden over het ‘mooi gebouw’. Misschien moeten ze dat kiezen als nieuwe naam.”