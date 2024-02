“Kankerpatiënten fleuren hiervan op”: naaisters maken chemomutsen voor dienst oncologie van AZ West

De dames van naaiclub De Vlijtige Vingerhoedjes nodigen iedereen uit om tijdens een naaiatelier samen met hen mutsen te maken. Die zal AZ West Veurne schenken aan de kankerpatiënten die een chemobehandeling ondergaan in het ziekenhuis. Iedereen is van harte welkom om te helpen. “Die hoofddeksels bieden wat geborgenheid en kunnen iemand zichtbaar deugd doen”, stelt oncocoach Nathalie Scharre.

Naaiclub De Vlijtige Vingerhoedjes werd precies tien jaar geleden opgericht. “Momenteel tellen we een tiental vaste leden en ook enkele losse leden. Hoewel mannen in principe ook welkom zijn in onze vereniging, gaat het vooralsnog alleen om vrouwen”, zegt co-voorzitster Zelia La Croix. “Tweewekelijks komen wij op donderdagavond samen in ontmoetingscentrum Callicanes om aan onze eigen projecten te werken, ideeën en tips uit te wisselen en wat bij te kletsen. Twee keer per jaar houden we hier ook een heuse naaidag, waarbij we ons dan aan grotere stukken wagen zoals een kleed of een handtas”, toont ze.

Haarverlies

Nu nodigen de vrouwen voor het eerst het ruime publiek uit voor een nieuw initiatief. “Iedereen kent helaas wel iemand die van dichtbij of veraf te maken krijgt met kanker. Velen willen dan ‘iets’ doen, maar weten dikwijls niet hoe ze kunnen helpen. Enkele jaren geleden organiseerde AZ West een tweedaagse workshop om mutsen te naaien voor de patiënten die aan haarverlies lijden door de chemobehandeling. Dat leverde een hele stapel mutsen op.”

Gezellige avond

Zelia kroop destijds ook achter haar naaimachine. “Toen ons echter onlangs ter ore kwam dat ze daar bijna door hun voorraad heen zitten, besloten we om nu zelf een bijeenkomst in te richten”, gaat ze verder.

“De mutsjes zijn erg snel en gemakkelijk te maken”

Het open naaiatelier vindt plaats op donderdag 22 februari van 19 tot 22 uur in zaal Callicanes. Iedereen die over een naaimachine en -garen beschikt, is welkom. “Patronen hebben wij zelf voorhanden en het ziekenhuis heeft nog zachte, meerekkende tricotstof die hen destijds gesponsord werd. Uiteraard mag je ook met je eigen stof aan de slag gaan. De mutsjes zijn makkelijk en snel te maken. Wie wat getraind is, heeft er na een kwartier al eentje afgewerkt. We hopen zoveel mogelijk helpende handen te mogen verwelkomen, zodat we na afloop een grote berg mutsen kunnen afgeven. Samen maken we er een gezellige avond van”, verlangen de dames al.

Zelfvertrouwen

Op de dienst oncologie van het ziekenhuis dragen ze de oproep alvast een warm hart toe. “Zelf ben ik helaas niet handig genoeg om met naald en draad om effectief de handen uit de mouwen te steken. Maar ik zal zeker langskomen om de dames te steunen in hun solidaire actie, die alle lof verdient”, zegt oncocoach Nathalie Scharre.

“Waar onze patiënten zich vooral zorgen om maken bij hun behandeling, zijn de eventuele misselijkheid en het haarverlies. Vooral bij vrouwen ligt dat laatste dikwijls gevoelig, terwijl hun zelfvertrouwen net een boost kan krijgen wanneer zij zich kunnen opmaken met een kleurrijk mutsje dat bij hun kledij past. Zo komen zij immers weer onder de mensen, krijgen ze complimentjes en fleuren ze op”, weet Nathalie Scharre.

Daarom laat het oncologisch dagziekenhuis nu dus al enkele jaren elke patiënt een drietal mutsen uitkiezen. “Zij zijn heel blij met zo’n verrassing. Ze dragen die mutsen overdag binnenshuis, maar soms ook buiten of ‘s nachts, ter bescherming van hun kaal hoofd”, aldus nog de oncocoach.