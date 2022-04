Kankeronderzoeker liep van Deerlijk naar De Panne voor het goede doel

Kankeronderzoeker Johan Swinnen liep het voorbije weekend van Deerlijk naar De Panne. OP die manier zamelde hij geld in voor een aantal goede doelen, onder meer het Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren dat gestuurd wordt vanuit Deerlijk.

“Midden in de coronaperiode startte kankeronderzoeker Johan Swinnen, gekend van zijn looptochten naar Compostela en Rome, opnieuw een warme solidariteitsactie”, verduidelijkt Phyline De Cauderlier. “Mensen kunnen een figuurtje van hout, een ‘hou(t)vastje’, schenken aan een kankerpatiënt of aan iemand die wat houvast kan gebruiken. Een hebbeding om vast te houden op momenten dat het even wat moeilijker gaat. Want hoe vaak zeggen we niet ‘hout vasthouden’. Intussen werden er meer dan 1700 hou(t)vastjes opgedragen. Elk exemplaar werd met veel zorg gemaakt in Den Ateljee, een activiteitencentrum voor volwassen personen met een beperking.”

“Voor iedereen aan wie een ‘hou(t)vastje’ werd opgedragen, wil Johan Swinnen een kilometer lopen. Vorig voorjaar liep hij elk weekend ongeveer een marathon. Elke etappe vormde een letter. Zo schreef hij al lopend een boodschap in het landschap, goed voor 1077 km. Het relaas hiervan verscheen in het boek ‘Hou(t) me vast’. In de eindejaarperiode liep hij zelfs 400 km non-stop.”

BeneFIETS

Er worden nog altijd hou(t)vastjes opgedragen en zijn er dus kilometers om te lopen. Johan Swinnen liep het voorbije weekend bijna 150 km door West-Vlaanderen waarmee drie projecten die met de opbrengst van de Hou(t) me vast-actie wat steun krijgen, al lopende met elkaar verbonden worden: het Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren, Villa Rozerood in De Panne en Zorghuis Oostende.

Dieter De Cauderlier overleed in 2017 op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Om Dieter te eren en lotgenoten betere kansen te kunnen bieden, startten zijn familie en vrienden een onderzoeksfonds aan de KU Leuven: het Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren. Johan Swinnen is fondsbeheerder.

“Omdat Dieter een gepassioneerd wielrenner was, werd al enkele malen een groot fiets- en wandelevenement BeneFIETS georganiseerd”, gaat zus Phyline De Cauderlier verder. “Het is dit jaar al 5 jaar geleden dat Dieter overleed. Met onze derde editie van BeneFIETS willen we met iedereen op hem klinken en er vooral weer een toffe dag van maken, zoals hij zou gewild hebben. BeneFIETS vindt dit jaar plaats op zondag 26 juni in de Kazerne in Deerlijk. De opbrengst van BeneFIETS gaat integraal naar Dieters Fonds.”