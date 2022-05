Kangoeroejacht in straten van Lauwe succesvol afgerond

Wandelaars en fietsers werden vrijdagmorgen op erg aparte beelden getrakteerd langs de leieboorden. Verschillende mensen maakten er jacht op een kangoeroe. Het diertje kon uiteindelijk gezond en wel terug naar zijn thuisbasis worden gebracht.

Het waren schoolgaande kinderen die, kort na 8 uur, de eerste foto’s en videobeelden op sociale media wisten te delen. Tijdens hun tocht richting schoolbanken kruisten ze het pad van een kangoeroe. Hoewel de beelden eerst op de nodige argwaan konden rekenen, bleven nieuwe foto’s hun weg banen naar het wereldwijde web.

Op werfbezoek

Rond 9 uur dook de kangoeroe dan plots op in het Lauwse straatbeeld, waar hij zich via de appartementsgebouwen een weg baande naar de Leiestraat. Jelle de Buyser was er net aan de slag toen het dier plots naast hem stond. “Het is niet meteen iets wat je hier zou verwachten, laat staan dat het een alledaagse gebeurtenis is”, lachte hij. “Ik kon het in een hoek van een werf drijven, in afwachting van de politie en probeerde het dier ook te grijpen. De kangoeroe had echter andere plannen en stoof er als een speer vandoor”.

Door stormschade

Wat later doken de eigenaars van het beestje op. “Storm Eunice maakte heel wat schade op de boerderij en vooral aan de omheiningen”, verklaarde Elke Stragier. “We hebben zo snel mogelijk alles proberen te herstellen maar blijkbaar moet onze kleine kameraad toch nog ergens een manier hebben gevonden om te ontsnappen.”

De boerderij van de familie Stragier, gelegen langs de Moeskroenstraat, telt verschillende dieren, onder meer kangoeroes en herten. Het is een populaire stopplaats voor wandelaars en fietsers met kinderen.

Sterke diertjes

Kort voor 10 uur kon de familie, geholpen door enkele voorbijgangers, het diertje dan toch vangen. Het werd echter geen vangst zonder slag of stoot want de kangoeroe gaf zich niet meteen gewonnen. “Het is een wallaby, een kleinere soort kangoeroe maar dat neemt niet weg dat ze over heel wat kracht beschikken”, klonk het wanneer ze het dier uiteindelijk in de kooi kregen. “Ze zien er lief uit en zijn ook absoluut niet agressief maar wanneer ze in het nauw gedreven worden, zouden ze niet alleen durven stampen maar eveneens bijten.”

Het volledige tafereel werd door heel wat mensen, van op hun balkon, met veel plezier gevolgd. Noch het dier noch de mensen die het probeerden te vangen, raakten gewond