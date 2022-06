Kanegems aardappelbedrijf van Jasmien en Mathias deelt groene stroom

Puur Patat, het aardappelbedrijf van Jasmien Ysebaert en Mathias Van Hulle in Kanegem, draait volledig op groene energie dankzij de zonnepanelen op het dak van de loods. De overtollige groene energie is rechtstreeks beschikbaar voor vier lokale gezinnen via energieplatform Bolt. Met succes: de groene ‘streekstroom’ is nu uitverkocht.

Jasmien en Mathias telen niet enkel aardappelen, maar ook ajuin, witloof, wortelen en boontjes. De groenten gaan naar groothandelaars voor export, de aardappelen verpakken ze sinds 2015 zelf onder het merk “Puur Patat”. Het jonge koppel ontwikkelde een duurzaam productieproces, van kiem tot op het bord. “We streven niet naar de laagste kostprijs of de hoogste opbrengst”, zegt Jasmien, “maar naar lekkere, kwaliteitsvolle en lokale aardappelen.”

Het element dat het meeste energie vraagt tijdens het productieproces van de aardappelen en groenten, is de koeling. “Aardappelen worden continu bewaard op 7 graden, winter en zomer. Je kan je dus al voorstellen dat de gigantische koelkast overuren draait in de zomer”, zegt Mathias. “We besloten te investeren in een zonnepaneleninstallatie. Landbouwbedrijven hebben nu eenmaal grote dakoppervlaktes die vaak onbenut zijn. Ideaal voor zonnepanelen.”

Met de stijgende energieprijzen zijn ze extra blij dat ze zelfvoorzienend zijn in hun energie. Het overschot aan de energie uit Tielt wordt via Bolt aangeboden. “We zijn fan van Bolt. Geen ingewikkelde contracten, maar een vrije markt met eerlijke prijzen en een focus op groen en lokaal. En net zoals onze aardappelen willen we ook graag onze energie lokaal verkopen.”