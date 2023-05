Kandu Cooking presenteert in de KIOSK in Kortrijk een nieuwe manier van outdoor cooking

In de KIOSK op de Graanmarkt in Kortrijk wordt in juni in wereldprimeur het gloednieuwe merk Kandu Cooking in preview gepresenteerd. Het Kortrijkse bedrijf wil de ervaring van het buiten koken volledig gaan veranderen en lanceert de verticale kookervaring. Een manier van koken waarbij je niet langer slechts één deel van je eten tegelijk gaart, maar waarbij je eten links, rechts, boven, onder en – uniek – in het midden tegelijk gaart.

Traditionele barbecues werken volgens het principe van ‘horizontaal koken’. Het voedsel wordt op een rooster gelegd en boven een vuur geplaatst. Dit betekent grotendeels dat slechts een kant van het voedsel tegelijk aan de hitte wordt blootgesteld, wat langere gaartijden en verlies van vocht, voedingsstoffen en smaak betekent.

Kandu werkt anders en brengt nu een volledig nieuwe kookervaring. Het is een houtskool barbecue grill die wordt gebruikt voor verticaal koken. Hierdoor garen groenten/vis/vlees gelijkmatig en is de kans op verbranding onbestaande.

Hoe gaat dat in nu z’n werk? De unieke vorm creëert een hittewerveling in de hele oven. Het voedsel wordt er verticaal in gestoken in de vorm van spiesen. Bij je Kandu toestel ontvang je acht spiesen. De hitte schroeit je voedsel snel van alle kanten dicht en gaart het in een mum van tijd. Dit betekent meer sappig vlees, knapperige groenten en sappige vis. En dit met slechts 2kg houtskool.

Welkomstpakket

Voor de merklancering in de KIOSK werd Kandu gematcht met grafisch ontwerper en creative director Davy Denduyver uit Brugge. Hij ontwikkelde de presentatie voor de KIOSK en wrapte één van de Kandus volgens zijn typische urban stijl. In zijn werk zijn vaak invloeden van music & streetwear terug te vinden. De effectieve productlancering staat gepland begin september.

Wil jij als eerste een Kandu in handen krijgen? Scan de QR-code op de KIOSK en kom zo op de wachtlijst te staan. Vroege vogels ontvangen bij hun Kandu in september ook een extra welkomstpakket.