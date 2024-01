Kandidaturen van beide kandidaten maand voor verkiezing afgewezen: voor de eerste keer in 68 jaar geen Prins Carnaval in Oostende?

Binnen een maand zouden twee kandidaten Prins Carnaval Groot Oostende strijden om de titel, maar dat feestje blijkt nu niet door te gaan. Beide kandidaten zouden niet aan de voorwaarden voldoen om Prins Carnaval te worden en dus wees de stad hun kandidaturen af. “De regels zijn de regels en die kunnen we niet zomaar omgooien”, zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). Beide kandidaten zouden een strafblad hebben en dat is tegen de regels.

Diego Vanden Meersschout en Kjetil Maertens zouden op 17 februari 2024 strijden om de kroon van Prins Carnaval Groot-Oostende onder de namen Noenoe en Schelpe. Al maanden voert het duo campagne op verschillende carnavalsbals in de hoop andere carnavalisten te overtuigen om in het stemlokaal hun bolletje te kleuren. Tevergeefs, zo blijkt nu, want de kandidaturen van beide kandidaten werd ingetrokken.

Probleem voorwaarden

“Op 11 november stelden beide kandidaten zich voor als kandidaat Prins Carnaval Groot-Oostende”, verduidelijkt schepen van Carnaval Maxim Donck. “Op dat moment werd er nog geen officiële aanvraag ingediend bij de stad. Beide kandidaturen zijn nu onderzocht geweest en daaruit blijkt dat ze niet voldoen aan de voorwaarden die tientallen jaren in een verordening werden gegoten.”

En dus is de kans groot dat Oostende voor het eerst in 68 jaar geen Prins Carnaval krijgt. “Een jammerlijke zaak”, zo zegt organisator Glenn Dangreau van de Orde van de Kloeffe. “Door de weigering van de kandidaturen hebben we dus vermoedelijk geen prinsenbal voor het eerst in jaren. Kandidaten hebben nog de kans tot 2 februari om hun kandidatuur in te dienen, maar de kans dat iemand dit nu nog doet is bijzonder klein.”

22 jaar

“Het gaat over feiten die 22 jaar geleden gebeurd zijn”, reageert kandidaat Noenoe. “Belachelijk dat die nu nog meespelen. De voorbije 22 jaar werkte ik hard en zorgde ik voor mijn gezin. Dat dit nu meespeelt om mij kandidaat te stellen als Prins Carnaval, gaat er bij mij niet in.”

Ook kandidaat Schelpe wil reageren: “Ik ben ooit eens door het rode licht gereden en ik zat tijdens de coronaperiode met twee mensen in de wagen terwijl dat eigenlijk niet mocht. Daar gaat het dus om. Vorig jaar bleek er geen probleem te zijn. (Schelpe stelde zich vorig jaar al kandidaat en toen werd zijn kandidauur aanvaard, red.) Nu is het duidelijk wel een probleem.”

Ook de stad vindt het jammer dat de mogelijkheid bestaat dat er voor het eerst geen Prins Carnaval zou zijn. “We gaan nu bekijken met de organisatoren wat we kunnen doen, maar de kandidaturen van beide kandidaten blijven ingetrokken. We kunnen daar niet vanuit. Een stedelijke verordening aanpassen gaat niet in enkele minuten en dus zou dat niet meer op tijd geklaard geraken.” (JR)