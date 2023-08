Kandidaten Hopkoningin leggen eerste proeven af : “Dag vol uitdagingen”

KSA-leidsters Jolien Cambie, Charlotte Cauwelier en Marthe Danneel zijn het enige trio dat zich aanbood als kandidaten voor Hopkoningin en eredames. Maar dat betekent niet dat ze die titels zomaar in de schoot krijgen geworpen. Woensdag moesten ze de hele dag proeven afleggen.

Kandidate Hopkoningin Jolien Cambie (19): “Het was voor ons een dag vol uitdagingen. In de voormiddag speelden we, onder de noemer ‘De code van Poperinge’, een interactief stadsspel. Je kon het vergelijken met een escaperoom, maar dan in openlucht.”

“Het spel bracht ons onder meer in het stadhuis, het stadspark en het Hopmuseum. Vooral onze inzet, vaardigheden en enthousiasme werden er getest”, zegt kandidate-eredame Charlotte Cauwelier (18).

Na de middag was het trio, dat koos voor de teamnaam ‘Hoplusan’, te gast op het hopbedrijf Belhop langs de Provenstraat. Daar werden ze onderworpen aan een lange, actieve quiz. “Onze kennis over de hop in het algemeen werd er zeer grondig getest”, aldus kandidate tweede eredame Marthe Danneel (20).

Resultaten nog even geheim

“De vragen handelden onder meer over de geschiedenis van Poperinge, het dialect en zegswijzen, technische vragen over alle hopsoorten, de hopteelt in het algemeen, het areaal van 155 ha hop in Poperinge, plukmachines, onze zustersteden enz. Voor het eerst mochten onze hopboeren zelf vragen indienen voor deze quiz. Het was zeer duidelijk dat onze drie kandidates ferm gestudeerd hadden. De resultaten van vandaag blijven geheim tot de verkiezingsavond”, vertelt Jessy Clynckemaillie, die architect is van de nieuwe formule van de Hopkoninginverkiezing. Samen met Ellen Debeer en Veerle Deruyck van de Werkgroep Verkiezing vormden zij de jury.

“Aan de hand van de gevonden oplossingen, kregen we coördinaten. Hiermee konden we kleine zakjes hop terugvinden, die verstopt waren tussen de ranken in een hoppeveld. Alle drie hadden we de syllabus over de hopteelt grondig bestudeerd. Als dochter van een hopboer-brouwer specialiseerde ik mij verder in de hopsoorten en hun toepassingen, Marthe nam het luik lokale folklore voor zich, en Charlotte bestudeerde nog iets grondiger de geschiedenis van Poperinge. De vragen waren best moeilijk”, zei Jolien Cambie.

Uitverkocht

Tijdens de Kinderparade op vrijdag 15 september moet nog een laatste test afgelegd worden. En uiteraard zijn er de proeven (waaronder het gevreesde blind bierproeven) op het podium tijdens de verkiezingsavond op zaterdag 16 september. De paar duizend toegangskaartjes waren op een paar uur uitverkocht.