Kandidaten gezocht voor ‘Prijs voor inclusie’

Elke twee jaar reikt de gemeente een ‘Prijs voor inclusie’ uit. De adviesraad personen met een beperking organiseert de uitreiking en gaat op zoek naar de drie meest ‘inclusieve’ initiatieven van Beernem.

Gino Van Poucke (58) en Saini Roos (22) zetelen allebei in de adviesraad die zich over deze prijs buigt. Volgens Van Poucke is het belangrijk dat inclusie verder gaat dan louter het betrekken van mensen met een beperking. “Wij zien inclusie veel breder en zien het als een manier om alle mensen te betrekken in de samenleving, inclusief alle mensen die uit de boot dreigen te vallen door een of andere beperking. Dat kan een fysieke of mentale beperking zijn, maar evengoed een financiële.”

Samen met een werkgroep en in samenwerking met andere adviesraden verzorgen Van Poucke en Roos de voorbereidingen en de organisatie van de uitreiking van de prijs. Dat begint vroeg, bij het verzamelen van alle initiatieven. “Iedereen mag iets of iemand nomineren, zolang die de inclusiegedachte promoot en zich inzet voor mensen die uit de boot dreigen te vallen. Op basis van die parameters kiezen we genomineerden”, vertelt Roos. Uit alle initiatieven worden drie genomineerden gekozen. “Ook belangrijk is dat de genomineerden de lokale gemeenschap van Beernem ten goede moeten komen. Het moet lokale inwoners aanbelangen en in Beernem plaatsvinden. Tot in december zijn alle voorstellen welkom.”

Presentatie

“Nadien gaan wij aan de slag. We helpen de genomineerden bij het maken van een presentatie waarbij ze zich in twee minuten moeten voorstellen. Een vierde initiatief krijgt bij de uitreiking middelen om het kunstwerk voor de volgende editie te ontwerpen en te maken. De uitreiking gaat deze keer door op 31 maart 2023, tijdens de Week van de Zorg.” (AVH)

Nomineren kan via de Facebookpagina van ‘Prijs voor Inclusie Beernem’ of per mail naar gino.vanpoucke@telenet.be.