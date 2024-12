Stem Yves Dekens tot Krak van Hooglede

Yves Dekens (51) is een geboren en getogen Gitsenaar en werkte jarenlang als coördinator van feestzaal De Oude Melkerij. Als kok werkte Yves er samen met mensen met een beperking. “Het voorbije jaar heb ik me politiek geëngageerd door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, vanuit mijn hart voor mensen met een beperking. Daarnaast zet ik me ook in voor de lokale voetbalploeg. Mijn zoon Gaulthier behaalde afgelopen jaar zijn koksdiploma en ter gelegenheid daarvan zijn we naar buiten gekomen met het concept ‘Dekens to the rescue’. Met deze actie richten we ons op de inwoners van Hooglede die met een culinair probleempje zitten”, aldus Yves. (EVG)

Yves Dekens is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Yves Dekens