Stem Yannick Maertens tot Krak van Jabbeke

De 53-jarige Yannick Maertens is al 25 jaar zaakvoerder van Wheel Service Maertens. Duurzame banden, een gouden hart. Het jubileumfeest van zijn succesvolle zaak leverde ruim 9.000 euro op, die Yannick schonk aan Huis Snello. “Om een overvloed aan bloemen en geschenken te vermijden werd gevraagd aan de genodigden om een bijdrage te leveren ten voordele van huis Snello, een mooi project dat ons na aan het hart ligt”, zegt Yannick Maertens. “Ik ben heel blij dat we ons jubileumfeest begin dit jaar hebben kunnen koppelen hebben aan een goed doel.” De nominatie tot Krak was toch onverwacht voor Yannick. “Het is een heel leuke erkenning.” (PA)

Yannick Maertens is genomineerd voor Krak van Jabbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Yannick Maertens