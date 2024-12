Stem Willem Renders tot Krak van De Haan

Willem Renders (17) kreeg het Gouden Kuiken als opkomend atletiektalent. Op zijn palmares prijkt al heel wat. “Ik startte met atletiek nadat ik op de scholenlopen van De Haan ontdekte dat ik hier wel aanleg voor had. Ik begon te trainen en liep mijn eerste pistewedstrijden en veldlopen bij AV Jabbeke. Sinds dit jaar verdedig ik de kleuren van de club Excelsior in Brussel”, aldus Willem, die ook nog steeds jeugdtrainer is bij AVJ. “Intussen train ik met veel plezier zes à zeven keer per week en hoop nog veel mooie prestaties te kunnen neerzetten. Ik voel me vereerd. Het is leuk erkenning te krijgen voor iets dat je graag doet.”

Willem Renders is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Willem Renders