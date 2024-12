Stem Sonny Gevaert tot Krak van Kuurne

Voor Sonny Gevaert (18), student autotechnologie aan Vives in Kortrijk, was 2024 een jaar om nooit te vergeten. Hij kreeg een plek in raceteam TDB Racing en wat volgde was een spectaculair debuutseizoen. Als 17-jarige rookie behaalde hij meerdere overwinningen en zette hij zichzelf stevig op de kaart. “Wat een geweldige verrassing dat ik genomineerd ben”, reageert Sonny. “Deze erkenning voelt als een mooie beloning voor alles wat ik dit jaar heb bereikt.” Met zijn vastberadenheid, talent en passie lijkt hij alles in huis te hebben voor een succesvolle carrière in de autosport. De komende jaren zullen cruciaal zijn om te zien of Sonny zijn grote droom kan waarmaken.

Sonny Gevaert is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

