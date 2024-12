Stem Rebecca Gayse tot Krak van Ardooie

Rebecca Gayse (40) zet zich vooral in op vlak van dienstverlening, ontmoeting en welzijn. “Oorspronkelijk via het inloophuis de Loods, intussen is dit gegroeid tot een lokaal dienstencentrum onder de vleugels van het BEN woonzorgnetwerk”, aldus Rebecca die de mama is van Owen en Iselle, met Lise & Mathis heeft ze nog twee pluskinderen via partner Robin. “Aansluitend op mijn functie ben ik ook secretaris van de seniorenadviesraad. In mijn vrije tijd ben ik altijd actief geweest als vrijwilliger in een lokale vereniging. In mijn jeugd bij KAJ Ardooie, eens kinderen mocht ik meezetelen in de ouderraad en schoolraad van GBV De Boomgaard.” (TD)

Rebecca Gayse is genomineerd voor Krak van Ardooie Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Rebecca Gayse