Stem Paul Malysse tot Krak van Mesen

Paul Malysse (73) is sinds zes jaar de zaalwachter van het dorpscentrum ‘t Oud Schooltje in Mesen. “Ik deed dit op vraag van Sandy Evrard. We kennen elkaar van in de beenhouwerswereld. Als supervisor bij de groep Wauters had ik vaak contact met burgemeester Sandy Evrard.” In het voorjaar van 2018 werd ‘t Oud Schooltje geopend. Paul Malysse werd zaalwachter. “Met de personen die de zaal afhuren in het weekend heb ik op vrijdagmorgen om 10 uur een afspraak waarbij de nodige afspraken overlopen worden en ook de tafels en de stoelen geteld worden. Op maandag om 10 uur volgt dan de eindcontrole. Tot op heden zijn er nog maar weinig problemen geweest. Ook Sinterklaas hier recent te gast sprak over een nette ontvangst.”

Paul Malysse is genomineerd voor Krak van Mesen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

