Stem Patrick Dasseville tot Krak van Zuienkerke

Een van de opvallendste deelnemers aan de Zuienkerkse kunstroute dit jaar was Patrick Dasseville (58), die onder zijn artistieke alias Patville een eigen universum creëerde in polyester. Inclusief de platenhoes van Pink Floyds legendarische album The Wall uit 1979, afgelopen zomer op levensgroot formaat te bewonderen in De Notelaar. Het werk viel er in de smaak.

“Ik voel me dan ook enorm vereerd met deze nominatie. Ik ben ervan aangedaan dat de mensen mijn werk op de Kunstroute leuk vonden, maar het belangrijkste is dat kunst mensen samenbrengt”, aldus Patrick.