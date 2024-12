Stem Nele De Waele tot Krak van Wielsbeke

Nele De Waele won met haar zelf ontworpen hoed op Waregem Koerse. De 30-jarige Wielsbeekse goudsmid is een creatieve duizendpoot. “Ik maak heel graag unieke stukken”, zegt ze. “Ik zit om niets verlegen en geen enkele uitdaging is mij te moeilijk. Het is bij ons een familietraditie. Ook mijn mama is heel creatief. Ze won twee keer de prijs van creatiefste hoed op WK. Voor mij was dit de tweede deelname. Ik had zeker niet verwacht om te winnen, net als dat ik deze Krak-nominatie niet had zien aankomen. Dit overvalt mij een beetje, maar is heel leuk. Waregem Koerse heeft toch wel een positieve invloed gehad. Ik ben nu meer bezig met sociale media en heb een website.”

Nele De Waele is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Nele De Waele