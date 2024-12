Stem Mieke Syryn tot Krak van Beernem

Elke zomer is het op het erf van Mieke Syryn (43) een drukte van jewelste tijdens de kampen van De Zeekrekel. Mieke startte dat initiatief een aantal jaren geleden en verwelkomt nu zowel in de herfstvakantie, krokusvakantie als tijdens de zomerperiode elke week een hoop kinderen. “Bij ons worden ze volledig vrijgelaten. Behalve een aantal vaste momenten, zijn ze vrij om te spelen waarmee ze willen. Hier zie je ze echt openbloeien. Ze kunnen zelf dingen maken, koken, met de dieren spelen en ze verzorgen. Het doet heel veel deugd om die kinderen die soms urenlang achter een scherm zitten, hier te zien groeien. Daar haal ik heel veel voldoening uit”, vertelt Mieke.

Mieke Syryn is genomineerd voor Krak van Beernem

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

