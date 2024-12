Stem Maxime Van Besien tot Krak van De Haan

Natuurbeeldhouwer Maxime Van Besien (31) verblijft momenteel in Zweden voor de 35ste opening van het ijshotel. “Verbaasd maar vooral heel dankbaar met die kraknominatie. Het betekent dat ik toch iets goed doe voor mijn gemeente”, knipoogt hij. Na het Ensorbeeld in Oostende, ‘De Fietser’ in De Haan en als eerste Belg in The Ice Hotel, is het een bewogen jaar geweest voor Maxime, die onder zijn alter ego Maximus Sculptor monumentale beelden maakt in natuurlijke materialen. “Ik blijf zelf graag met de voeten op de grond, maar als kunstenaar hoop ik wel een meerwaarde te kunnen bieden. Kunst heeft interactie nodig en toegankelijkheid is belangrijk.”

Maxime Van Besien is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Maxime Van Besien