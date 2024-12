Stem Marijke Vandenberghe tot Krak van Pittem

Marijke Vandenberghe (63) is wat men in het verenigingsleven omschrijft als de stille kracht achter de schermen. “Ik heb getwijfeld om ja te zeggen, maar doe het toch omdat ik in mijn nominatie een eerbetoon zie aan de vele vrijwilligers die actief zijn binnen verenigingen. Voor mij is mijn inzet niet noodzakelijk vereniginggebonden. Zo heb ik al vaak meegewerkt aan de voorbereiding van het Lentefeest van Femma, maar ben maar vrij recent toegetreden tot het bestuur. Ik schep vooral voldoening in het contact met mensen en het luisteren naar wat hen bezighoudt. Dat probeer ik in mijn werk als verpleegkundige te doen en ook binnen de verenigingen.”

Marijke Vandenberghe is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

