Stem Marieke Colpaert tot Krak van Kortrijk

Marieke Colpaert (37) kreeg op haar 32ste de diagnose borstkanker. Begin januari lanceerde ze samen met Kortrijkse seksuologe Marlies Meersman het boek ‘Op de tast’. “Om vrouwen die een kankerbehandeling ondergaan, te helpen hun leven weer op te nemen, met focus op het zoeken naar een nieuwe seksualiteitsbeleving. Want tijdens en na een kankerbehandeling, voor éénder welke kanker, is er zowel mentaal als fysiek veel veranderd, maar dit wordt zelden besproken. Met ons boek willen we het taboe doorbreken.” Daarnaast richtte Marieke samen met zeven bondgenoten in 2024 Team Next op, een sportproject dat ex-kankerpatiënten helpt sporten na hun behandeling. “Het is prachtig om te zien hoe deze initiatieven mensen ondersteunen.”

Marieke Colpaert is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

