Stem Marc Wittevrongel tot Krak van Tielt

Marc Wittevrongel (65) is gepensioneerd, maar werkte op de medische dienst van de federale politie in Brugge. Nu is hij vrijwilliger bij het Rode Kruis, waar hij lang de ambulancedienst deed. Momenteel concentreert hij zich op de organisatie van de bloedcollecties. Samen met Filip Ledoux vervoert hij ook regelmatig materiaal naar de Oost-Oekraïense grens. “Intussen hebben we al een zevental keer medisch materiaal gebracht, begin februari volgt een nieuw transport”, vertelt hij. “Ik ben in elk geval aangenaam verrast door deze nominatie. Wie ons wil volgen, kan terecht op de Facebookpagina Medisch materiaal voor Oekraïne.”

Marc Wittevrongel is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

