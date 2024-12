Stem Marc Vanhecke tot Krak van Pittem

Marc Vanhecke (66) is in Pittem en ver daarbuiten gekend als metaalkunstenaar en als de schepper van heel wat wielertrofeeën. “Creatief zijn, heeft er van jongs af aan in gezeten. Na acht jaar geschilderd te hebben ben ik 25 jaar geleden overgeschakeld op metaalkunstwerken, vaak naar eigen inspiratie, maar ook op bestelling. Ik heb inmiddels 82 wielertrofeeën gemaakt, die toch al bij tien wereldkampioenen staan. Sinds zeven jaar heb ik ook mee mijn schouders gestoken onder Gluren bij Kunstenaars, omdat ik ook anderen de kans wil geven om met hun kunst naar buiten te komen. Na al die jaren is de passie nog altijd even groot en ik zal pas stoppen als het niet meer lukt.”

Marc Vanhecke is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

