Stem Maarten Ureel tot Krak van Ichtegem

Maarten Ureel (35) uit de Ermietshoek in Ichtegem is voorzitter van Ichtegem Feest, dat zich jaarlijks inzet om van de juli- en oktoberkermis een waar volksfeest te maken. Ook dit jaar was de zomereditie een voltreffer. Maarten: “Ik ben heel blij met deze nominatie! Het toont aan dat het kermisgebeuren wel degelijk leeft bij de mensen. De toegang voor Ichtegem Feest is gratis en dat hebben we vooral te danken aan de vele sponsors en vrijwilligers die ons initiatief steunen. Verder zijn er ook heel wat bedrijven die ons logistiek steunen, en ook het gemeentebestuur stelt heel wat materiaal ter beschikking. Zij verdienen deze nominatie minstens even hard als ik!”

Maarten Ureel is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Maarten Ureel