Stem Lucas Geldof tot Krak van Oostkamp

Lucas Geldof (18) woont is dit jaar gestart met zijn studies communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent, studies die hij momenteel combineert met een muzikale carrière. Hij was al op jonge leeftijd te zien in verschillende musicals waaronder Het ei van oom Trotter, Het geheim van te veel torens en dit najaar nog in Vrijdag, een musical opgebouwd rond een schietincident op school. Lucas was dit voorjaar finalist van de Voice Van Vlaanderen in het team van Laura Tessoro en bracht iets meer dan een maand geleden zijn eerste single uit, Dancing in the night. “Ik wil nu verder bouwen aan mijn carrière en werk momenteel aan nog een aantal eigen nummers.”

Lucas Geldof is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

