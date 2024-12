Stem Luc Note tot Krak van Koksijde

Luc Note (62) startte al in het vierde leerjaar zijn muzikale carrière. In 1972 ging Luc naar de Muziekacademie en studeerde klarinet bij de Koksijdse Harmonie. In 1978 ruilde hij zijn studies elektriciteit voor een opleiding aan het Gentse Conservatorium. “Ik werd geselecteerd voor nationale solistentornooien, kreeg in 1980 de ‘regeringsmedaille’ Pro Arte, behaalde de eerste prijzen klarinet en kamermuziek. Tijdens mijn legerdienst mocht ik deel uitmaken van de muziekkapel van de Zeemacht. Al 35 jaar ben ik dirigent van Harmonie Koksijde. Hoewel ik met pensioen ben, wil ik mijn grote passie voor muziek blijven delen. Muziek is en blijft trouwens een universele taal.”

Luc Note is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Luc Note