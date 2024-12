Stem Luc Bourrée tot Krak van Poperinge

Luc Bourree (74) is al bijna 50 jaar een vaste waarde binnen het damesvolleybal in de Hoppestad. “Deze nominatie is een fijne erkenning voor het vele, maar aangename werk”, vertelt Luc Bourree. “Dat kan alleen mits veel begrip en hulp van het thuisfront. Maar ook door de volle medewerking van veel vrijwilligers in en rondom het clubbestuur. Ondertussen telt onze damesclub Soncotra Volley Poperinge al meer dan 180 spelende leden, ingedeeld in een 15-tal ploegen van Nationale 3 tot ‘Mini-Moves’.” Luc is ook al bijna 40 jaar actief in de Poperingse Sportraad, waarvan 35 jaar als secretaris. Hij is gehuwd met Christiane Lozie en vader van Ellen.

Luc Bourrée is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

