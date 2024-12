Stem Linda Hostyn tot Krak van Wervik

Jow, ik ben Linda ut Wervik! De kans is nagenoeg onbestaande dat je afgelopen zomer deze oorwurm van formaat niet hebt gehoord. Linda ut Wervik Hostyn (60) begon met het zingen van liedjes op TikTok in een poging haar snoepverkoop te stimuleren. Haar onuitputbaar enthousiasme leverde haar niet alleen de titel van internetsensatie op, het bracht haar eveneens tot op het podium van Kamping Kitsch. Linda werkt keihard aan een nieuw carnavalsnummer. Ze is ontroerd met haar nominatie. “Dat zou eigenlijk nog het hoofdstuk van mijn carrière kunnen worden. Al blijf ik lekker met de voetjes op de grond. Zolang ik mij kan amuseren, zal ik er blijven voor gaan.”

Linda Hostyn is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

