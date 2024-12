Stem Liliane Lems tot Krak van Bredene

Liliane Lems (81) mag je zonder overdrijven een super-vrijwilliger noemen. Al 40 jaar vind je haar op zowat elk evenement van de dienst Toerisme, geen festival gaat voorbij of daar is Liliane. Is er een concert in het MEC Staf Versluys, dan vind je haar in de vestiaire. Ook in het woonzorgcentrum maakt ze zich nuttig: ze schenkt er koffie, gaat wandelen met de bejaarden (vaak nauwelijks ouder dan zij), doet boodschappen… En wees niet verbaasd als je haar ook in vrijzinnig centrum De Fakkel bezig ziet. Kom je haar op de fiets tegen, dan is de kans groot dat ze weer op weg is naar een activiteit. “Alles liever dan in de zetel zitten verkommeren. Rust roest”, zegt Liliane.

Liliane Lems is genomineerd voor Krak van Bredene

