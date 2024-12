Stem Laurens Desmedt tot Krak van Harelbeke

Laurens Desmedt (18) volgde groendecoratie-bloemsierkunst aan het PTI Kortrijk en heeft een passie voor bloemstukken. “Toen mijn broer Mathias in 2018 verongelukte mocht ik samen met leerlingen en leerkrachten van de school een bloemstuk maken voor op het graf. Dat was de trigger om dit voort te doen onder de noemer Creatief Desmedt. In alle bloemwerken kon ik het gevoel van verdriet voor mijn broer steken.” Met Moederdag opende Laurens een eerste pop-up voor de familiezaak in Stasegem en met Allerzielen en Allerheiligen opende hij een pop-up op het Marktplein in Harelbeke. Nu runt hij zijn zaak Creatief Desmedt in Stasegem.

Laurens Desmedt is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

