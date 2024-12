Stem Laura Van Isacker tot Krak van Kortemark

KLJ-bestuurslid Laura Van Isacker (22) woont in de Handzamestraat. “KLJ Kortemark is actief in de gemeente sinds 1927, dus we hebben bijna 100 jaar op de teller. Met een 40-tal leden zijn we een eerder kleine, maar zeer hechte groep. Ons activiteitengamma doorheen het werkjaar is heel breed en we zorgen voor een mix van sport, cultuur en ontspanning, waarbij iedereen in de groep elkaar kent. Dit jaar wilden we onszelf in de kijker werken en maakten we reclame via krijtspray op het voetpad. Daarnaast maken we ook dankbaar gebruik van de sociale media. We zijn heel dankbaar voor deze nominatie, maar deze erkenning valt te beurt aan de hele groep.”

Laura Van Isacker is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

