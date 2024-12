Stem Laura Sap tot Krak van Wingene

Laura Sap (100) is op meer dan één vlak een buitenbeentje. Vooreerst is ze nog maar pas honderd jaar geworden in het wzc Het Laar in Zwevezele. Bovendien is ze in onze toch al aanzienlijke loopbaan als journalist ook de eerste eeuwelinge, die ons met gemak onder tafel praat. Wanneer we haar een compliment geven omdat ze er nog zo goed uitziet, laat ze er meteen schalks op volgen: “En ik heb ze ook nog alle vijf op een rijtje.” Ook opmerkelijk: de voorbije negen jaar breide ze al 700 sjaals en 250 mutsen voor arme en verwaarloosde kinderen! “Het doet me deugd dat ik toch al bijna duizend arme kinderen toch een beetje extra warmte kan bieden”, zegt ze.

Laura Sap is genomineerd voor Krak van Wingene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

