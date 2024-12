Stem Julie Vandevelde tot Krak van Waregem

Na 2015, 2017 en 2018 slaagde de 24-jarige Julie Vandevelde er opnieuw in om Belgisch kampioen motorcross bij de dames open MCLB te worden. Weinigen deden haar dit voor. “Voor mij is deze Belgische titel een wederdienst voor iedereen die er altijd is. Dat ik genomineerd ben als Krak is een verrassing”, zegt de Desselgemse. “Het is leuk dat hiermee onze mooie sport ook eens in de kijker staat. Hopelijk zet het meer mensen aan om eens te proeven van deze prachtige sport. Veel mensen hebben geen positief beeld van motorcross, onterecht. Ik ben dan ook heel blij met deze nominatie die misschien een aanzet kan zijn tot meer bekendheid.”

Julie Vandevelde is genomineerd voor Krak van Waregem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

