Stem Johan Herreman tot Krak van Alveringem

Johan Herreman is zonder twijfel een van de actiefste vrijwilligers. Hij is voorzitter van zaalcomité De Kwelle, voorzitter van Okra Alveringem, ondervoorzitter van Samana Alveringem, lid van de Alveringemse kerkfabriek, bermmeester in Oeren, hij bevrijdde het kruisbeeld aan het kerkje van Oeren dit jaar van wildgroei, hij onderhoudt het monument van Seraphyn Dequidt in Oeren én hij is peter van de zeven bloembakken die in de hoofdgemeente op openbaar domein staan. “Ik help De Kwelle beheren als een goede huisvader”, zegt Johan. “Tijdens de Okra-kaartingen doe ik de bar en nu ben ik in de sacristie meubels aan het boenen. Ik ben graag onder de mensen.”

Johan Herreman is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

