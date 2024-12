Stem Jens Detollenaere tot Krak van Dentergem

Jens Detollenaere (36) maakte een paar jaar geleden al het mooie weer in het tv-programma ‘Bake-Off Vlaanderen’ en dat heeft hem duidelijk inspiratie geboden. Dit voorjaar liet hij zijn eerste bakboek ‘Chàteau Gàteau’ op de wereld los, waarin hij taarten aan de juiste wijnen koppelt. De geboren Dentergemnaar woont intussen dan wel in Gent, maar hij is heel geregeld in zijn thuisgemeente bij zijn ouders te spotten. “Ik heb heel veel leuke reacties op het boek gekregen. Het heeft ook wat deuren voor me geopend. Zo doe ik af en toe een workshop in een kookatelier. Het boek heeft me wat uit mijn comfortzone gebracht. Ondertussen blijf ik lustig verder bakken.”

Jens Detollenaere is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

