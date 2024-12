Stem Jef Balanck tot Krak van De Panne

Jef Balanck (77) is geboren en getogen in De Panne. Hij dankt zijn nominatie aan het feit dat hij De Panne en Adinkerke op een positieve manier in het daglicht stelt op sociale media. “Er is al genoeg negativiteit op het internet te vinden en ik wil graag een tegengewicht bieden. Positieve initiatieven van het lokaal bestuur verdienen erkenning. Denk bijvoorbeeld aan de Planché, het betonnen wandelpad dat het strand toegankelijk moet maken voor iedereen. Ik post regelmatig berichten in een drietal groepen over De Panne op Facebook. Kritiek geven is gemakkelijk, iets positief onthalen draagt veel meer bij tot een harmonieuze samenleving”, aldus Jef.

Jef Balanck is genomineerd voor Krak van De Panne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Jef Balanck