Stem Jean-Pierre Vandamme tot Krak van Ledegem

Jean-Pierre Vandamme (68) zet zich al jarenlang in voor kinderen in onze gemeente. Hij was leerkracht in het zesde leerjaar, verantwoordelijke van de muziekacademie en organiseert de quiz voor het oudercomité van de lagere school. Ook is hij vrijwilliger als sleutelverantwoordelijke voor het Oud Arsenaal en dirigeerde hij jarenlang de allerkleinste Piccolino’s van de WMV. Nu helpt hij in het huiswerkklasje op school en werd hij weer gevraagd om zowel de Piccolo’s als Piccolino’s uit de nood te helpen. Hij liep ook mee in de Bietenstoet en op 11 november neemt Jean-Pierre altijd het woord aan het standbeeld. “Geweune deure doen”, aldus Jean-Pierre.

Jean-Pierre Vandamme is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

