Stem Jean-Marie Vandenheede tot Krak van Anzegem

Kastenaar Jean-Marie Vandenheede (63), die al dertig jaar de loopmicrobe te pakken heeft, nam reeds aan 106 marathons deel. “Ik heb nog nooit opgegeven, alhoewel de laatste kilometers wel eens een lijdensweg kunnen zijn”, zegt Jean-Marie. “Behalve een voetbreuk en soms een weerbarstige rug, heb ik gelukkig nog geen zware blessures opgelopen.” Hij begon op zijn 25ste te lopen als conditietraining bij loopclub Grijsloke, vier jaar later liep hij halve marathons tot hij in de lente van 1993 zich waagde aan marathons. Hij deed er jaarlijks een zestal om nooit meer te stoppen. Nu loopt hij nog jaarlijks twee à drie marathons.

Jean-Marie Vandenheede is genomineerd voor Krak van Anzegem

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.



