Stem Jan Vermeire tot Krak van Veurne

Jan Vermeire (°1968) is de huisorganist van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. Hij is een veelgevraagd concertorganist en trad op in zo goed als alle Europese landen, de V.S. en Australië. Jan Vermeire is artistiek directeur van het Internationaal Orgelfestival van Koksijde, Haringe en, Veurne-Nieuwpoort-De Panne, en van het Festival International d’Orgue en Flandre, het orgelfestival van Frans-Vlaanderen. “Deze maand komt mijn nieuwe dubbel-cd uit, opgenomen op de belangrijkste historische orgels van de Franse en de Vlaamse Westhoek”, zegt Jan. “In juli 2023 was ik te gast als solist in de Night of the Proms Summer Edition in Koksijde.” (JTV)

Jan Vermeire is genomineerd voor Krak van Veurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

