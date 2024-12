Stem Jan Huyghe tot Krak van Koksijde

Gewezen journalist en communicatieambtenaar Jan Huyghe (68) dankt zijn nominatie voor de Krak van Koksijde aan het feit dat hij zijn regio in de kijker zet met enkele boeken. Toen Jan ruim een jaar geleden in de pen kroop voor zijn nieuwe geesteskind ‘De IJzervloed’ kon hij niet vermoeden hoe de realiteit in 2023 en de gebeurtenissen in 1993 in zijn streekroman letterlijk en figuurlijk in elkaar zouden vloeien. Jan pakte onlangs ook uit met een verhaal van potvis Valentijn, die bijna 36 jaar geleden aanspoelde op het strand van Sint-André. “Als ik mijn streek op die manier in de kijker kan zetten, dan draag ik graag mijn steentje hiertoe bij.”

Jan Huyghe is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

