Stem Jacqueline Burggraeve tot Krak van Ieper

Wie al eens in het lokaal dienstencentrum De Kersecorf in Ieper komt, kent wellicht Jacqueline Burggraeve (79). Al bijna twintig jaar is ze er actief als vrijwilliger. Ze deed onder meer de ‘babbelminuutjes’ waarbij ze mensen opbelde die eenzaam waren. Nu haalt ze voldoening uit de bezoekjes die ze nog steeds brengt aan de jarige tachtigers. “Dat noemen we de confituurtjes, omdat we altijd een potje confituur als cadeau meenemen”, lacht Jacqueline, die getrouwd is met Daniël Decramer en twee zonen heeft: Christophe en Jurgen. Ondertussen zijn er ook al vier kleinkinderen. “Ik heb in mijn leven eigenlijk nooit veel in de belangstelling gestaan, maar deze nominatie als Krak vind ik wel speciaal voor mijn oude dag.”

Jacqueline Burggraeve is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

